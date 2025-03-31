Ekrem İmamoğlu'ndan Volkan Konak mesajı: Hep dik durdun, sesini hiç kısmadın

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

"Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici" diyen İmamoğlu, aynı zamanda arkadaşı olan Volkan Konak için şu ifadeleri kullandı:

"Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum."

Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.



Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Güle güle can dostum… pic.twitter.com/0vYNCiy49u — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2025

Türkiye'nin ve Karadeniz müziğinin önde gelen sanatçılarından Volkan Konak, bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da tepki gösteren Volkan Konak, 23 Mart'ta yaptığı paylaşımda "Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın. Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım" demişti.