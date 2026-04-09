Ekrem İmamoğlu'ndan Yalçın Küçük mektubu

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük hakkında mektup yazdı.

87 yaşında hayata gözlerini yuman Yalçın Küçük hakkında eşi Temren Küçük'e mektup gönderen İmamoğlu, Küçük için “Onun her zaman sorgulayan, itiraz eden, eleştiren aydın bakışı; eserleriyle birlikte bize bıraktığı en değerli mirastır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mektubunun tamamı şu şekilde:

“Sayın Küçük;

Ülkemizin en kıymetli, en üretken aydınlarından kıymetli eşiniz Yalçın Küçük’ün vefatından büyük bir üzüntü duydum.

Yalçın Küçük; aydın olmanın getirdiği sorumlulukla doğru bildiğini söylemekten asla çekinmedi. Hayatı boyunca emperyalizme karşı mücadele etmiş, sınıf mücadelesinin neferi olmuş gerçek bir devrimciydi. Onun her zaman sorgulayan, itiraz eden, eleştiren aydın bakışı; eserleriyle birlikte bize bıraktığı en değerli mirastır. Eserleri yıllar sonra bile düşünce dünyamızı şekillendirmeye ve referans olmaya devam edecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta siz değerli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla”