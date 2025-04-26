Ekrem İmamoğlu'ndan yeni İBB operasyonuna tepki: Ne oldu, boş dosyanı dolduramadın mı?

Sabah saatlerinde İBB'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlenmesine şu ana kadar 50 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Ne oldu, boş dosyanı dolduramadın mı?" diye sordu.

"Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler" ifadelerini kullanan İmamoğlu, açıklamasında İstanbul’un gerçek sorunlarına dikkat çeken İmamoğlu, mevcut yönetimi halkın ihtiyaçlarından uzak olmakla eleştirdi.

Açıklamasında Kanal İstanbul’a da değinen İmamoğlu, bu projeye karşı duranların hedef alındığını söyledi.

Açıklamasını bir çağrıyla sonlandıran İmamoğlu, tüm siyasi liderlere ve yargı mensuplarına

“Sizleri, siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanları’nı, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum" diyerek seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler.

16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul’un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek.

Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun.

Kıymetli Vatandaşlarım;

Bu koşullarda ülkemiz ve milletimiz için huzur yoktur, güven yoktur, bereket yoktur.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA DESTEK VERDİ

Gözaltına alınan arkadaşlarımızın İstanbul’daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı İstanbul’u koruyan, şehrimizi olası büyük depreme hazırlamak için gece gündüz çalışan İstanbul muhafızları olduğunu biliniz. Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul’u durdurmak için, İstanbul’u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp, ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar.

Yargıyı aparata dönüştürenler, Kanal İstanbul’u kime pazarlamışlarsa önündeki engelleri kaldırmak için gözlerini karartarak yeni operasyonlarla millete ihanet etmeyi sürdürüyorlar.

'MİLYON MİLYON BÜYÜYORUZ'

Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım: “Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz!”

Şu çok açık bilinsin ki bu süreçte bütün yol arkadaşlarımızı sonuna kadar savunacağım. Hiç kimse geride kalmayacak. Bu günler gelip geçecek. Bu millet; haksızlığı, hukuksuzluğu kendine yöntem olarak belirleyenleri eninde sonunda evlerine yollayacak.

SİYASİLERE VE YARGI MENSUPLARINA ÇAĞRI

Aziz Milletim;

Sizleri, siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanları’nı, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

Milletimiz büyüktür."

Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana “turbun büyüğü, dananın kuyruğu”diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?



Aziz Milletim;



Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 26, 2025

İBB'YE OPERASYON

İBB'ye yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gülten, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözde Ongun ve Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen kişi sayısının 53 olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.