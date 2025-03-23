Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Bu savaşı kazanacağım
Ekrem İmamoğlu'nın Instagram hesabından yayınlanan kısa videoda İBB Başkanı'nın "Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım" şeklindeki sözleri yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
Yaklaşık yarım dakikalık videoda İmamoğlu'nun şu ifadeleri yer alıyor:
"Ben buradayım. Üzerimde beyaz gömleğim var kirletemezsiniz. Bileğim sağlamdır bükemezsiniz. Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım."
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