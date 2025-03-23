Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Bu savaşı kazanacağım

Ekrem İmamoğlu'nın Instagram hesabından yayınlanan kısa videoda İBB Başkanı'nın "Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım" şeklindeki sözleri yer aldı.

Güncel
  • 23.03.2025 20:15
  • Giriş: 23.03.2025 20:15
  • Güncelleme: 23.03.2025 20:24
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Bu savaşı kazanacağım

Bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Yaklaşık yarım dakikalık videoda İmamoğlu'nun şu ifadeleri yer alıyor:

"Ben buradayım. Üzerimde beyaz gömleğim var kirletemezsiniz. Bileğim sağlamdır bükemezsiniz. Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım."

İmamoğlunun yerine TBB Başkanı görevini Zeydan Karalar üstlenecek
BirGün'e Abone Ol