Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Bu savaşı kazanacağım

Bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Yaklaşık yarım dakikalık videoda İmamoğlu'nun şu ifadeleri yer alıyor:

"Ben buradayım. Üzerimde beyaz gömleğim var kirletemezsiniz. Bileğim sağlamdır bükemezsiniz. Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım."