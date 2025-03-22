Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: "Sizlerden ve oylarınızdan çok korkuyorlar"

19 Mart Çarşamba günü evine yapılan operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yurttaşlara çağrı yaptı.

Milletimize çağrımdır;



Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek.



Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan… pic.twitter.com/R5dQC8FUvj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025

Demokrasiye sahip çıkma vurgusu yapılan çağrıda şunlar yer aldı:

"Milletimize çağrımdır;

Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek.

Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar.



Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler."