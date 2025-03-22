Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: "Sizlerden ve oylarınızdan çok korkuyorlar"
Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar." denildi.
19 Mart Çarşamba günü evine yapılan operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yurttaşlara çağrı yaptı.
Milletimize çağrımdır;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025
Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek.
Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan… pic.twitter.com/R5dQC8FUvj
Demokrasiye sahip çıkma vurgusu yapılan çağrıda şunlar yer aldı:
"Milletimize çağrımdır;
Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek.
Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar.
Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler."