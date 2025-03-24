Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: "Umudumuz yüksek, başaracağız"

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mesajda "Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız" ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Torun, ziyaretin ardından İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Torun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Silivri zindanında ziyaret ettiğim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bana emanet ederek halkımıza ulaştırılmasını rica ettiği mesajı paylaşıyorum. Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında ceketini çıkartıp, kollarını sıvayarak giriştiği mücadeleye umutlarımızı büyüterek ve cesaretle sarılıyor. Demokrasiye sahip çıkan milyonların dayanışması soğuk Silivri duvarlarını dahi ısıtıyor. 86 milyonun mücadelesi ve dualarıyla başaracağız. Başaracağız."

"CESARETİMİZ SONSUZ"

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Çok büyük bir mücadelenin ışığını yaktığımız bugünlerde milletimiz bu ışığı on milyonların gücüyle bir güneş gibi cennet vatana doğmasını, 86 milyon insanımızı ısıtıp birbirine sımsıcak bağladı. Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız!"