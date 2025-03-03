Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK raporu hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu hakkında yarın suç duyurusunda bulunulacak.

İmamoğlu’nun hukuk ekibi, yarın (4 Mart) saat 11.00'de Saraçhane binasında basın bilgilendirmesi yapacak.

YÖK RAPORUNU AVUKATLARI BELGELERLE YANITLAMIŞTI

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, ifade için İmamoğlu’na süre vermişti.

İmamoğlu’nun avukatları iddiayı belgelerle yalanlamıştı. Başsavcılığın talebi üzerine YÖK'ün hazırladığı ve kamuoyunda tartışılan rapora da değinen avukatlar, şunları söylemişlerdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın talebi üzerine hazırlanan YÖK raporu, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem için tüm şartları taşıdığını belirtiyor. YÖK, hazırladığı raporda İmamoğlu aleyhine hangi veriyi ortaya koyuyor? 18 Kasım 1991 tarihli YÖK yönetim kurulu kararına göre Girne Amerikan Üniersitesi YÖK tarafından tanınıyor ama Girne'deki kampüs tanınmıyor. İşin bam teli burası.

Bir yatay geçiş işleminin hukuka uygun olup olmadığı, geçişin yapıldığı dönemdeki yasal mevzuat ile belirlenir. Sayın İmamığlu'nun yatay geçiş başvurusu Ağustos 1990'da. Yani YÖK'ün istismar edilen raporundan 1.5 sene önce. O dönem için tanınırlık ve denklik şartı getirilmiş değildir. Mevzuatta da buna dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle tanınırlık şartı aranması hukuken mümkün değildir. YÖK'ün tanıma ve denklik kuralı 1996'da geitirilmiştir. 6 yıl sonra getirilen kuralı geriye yürütmek hukuken mümkün değildir."

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması hakkında yaptığı bugün açıklamada, "Gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" denilmişti.