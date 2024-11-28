Ekrem İmamoğlu'ndan Yusuf Tekin'e yanıt: "Bunlar kararname çocukları"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Türkçe okuduğunu anlama yetisi yok" sözleri nedeniyle sert tepki gösterdi, "İmamoğlu'na laf yetiştiriyorlar. Seni atayının diplomasına bak. Yusuf Tekin nasıl profesör oldu" dedi.

İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde İBB’nin Eyüpsultan’daki "Yuvamız İstanbul" merkezinde velilerle buluştu.

Ziyaretin ardından gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, kreşlerşle ilgili belediyelere gönderilen yazı hakkında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Türkçe okuduğunu anlama yetisi yok" sözlerine sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Tekin'in diplomasına dikkat çekerek, "Seni atayının diplomasına bak. Yusuf Tekin nasıl profesör oldu? Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Öyle bir feveran koptu sonra geri adım atıldı. Öyle bir şey demedik diyorlar. Biz işimize devam ediyoruz. Bu devletin bakanlığı ya da kreşi olabilir mi? Ya da belediyesi... Belediye de milletin bakanlık da milletin. 300'ün üzerinde kreşimiz var. Ülkemizin her yerinde yapalım.

"ADAM GİBİ OKUL" TEPKİSİ

Gelip baksınlar, ne yapıyoruz? Çocuklara bu yaşta ne öğretilmesi gerekiyorsa, o öğretiliyor. Eğitim varsa gelecek var. Kamu kurumları birbirini kıskanmaz, yardımcı olur.

Milli Eğitim Bakanı oradan laf yetiştirsin İmamoğlu'na. Ondan sonra yok o, düzelmez kardeşim. İmamoğlu'na laf yetiştir.

Bir Milli Eğitim Bakanı adam gibi okul der mi ya? Ülkede hangi okullar adam gibi ya da adam gibi değil? Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu? Benim İstanbul Üniversitesi orada işte. 500 küsur yıllık okul. Mezunlarına buradan selam yolluyorum.

"ATANDIKTAN SONRA KARARNAME TEKRAR İPTAL EDİLDİ"

Benim özel hususuma girdikleri zaman bu işlere çok girmem. Yani ben de derim sana yani, seni oraya atayanın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem. Ama şuna girerim mesela. Şuna girerim. Bir,, Yusuf Bey, bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı.

"BENİM DAMARIMA FAZLA DOKUNUYORLAR"

Yani mezuniyetime katakulli diyor. Biz katakulliyi kime kullandıklarını biliyoruz. 10 yıl kadar önce, 12-13 yıl kadar önce, 14 yıl kadar önce, 15 yıl kadar bu memleketin onurlu subaylarına katakulliyi kim söylüyordu biliyoruz. Abilerinden bunları öğrenmiş Sayın Bakan. Ama ben bir şey daha anlatayım. Kuralsızlık adına Maliye Bakanına da bu gönderme olsun. Bir çevrenize bir bakın. Özel konulara girmek istemem ama hani benim damarıma fazla dokunuyorlar. Seni oraya atayanın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem.

"UTANMA YOK SİZ DE"

Ama şuna girerim mesela. Bir, Yusuf Bey, bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı. Peki 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Kararnameyle 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocukları. Bize, hak hukuk hatırlatıyorlar. Utanın ya! Yani bari konuşurken utanın. Bir aynaya bakın, utanın. Utanma yok ki sizde. Çünkü her şeyi kolay elde etmişsiniz. Biz tırnaklarımızla elde ettik."