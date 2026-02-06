Ekrem İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı iletti.

Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında dün tahliye edildi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajını iletti.

İmamoğlu, mesajında, "Benim canım başkanım, Adana gibi başkan, Zeydan Karlar'ın tahliyesi hepimizi çok mutlu etti. Haksızlık ve hukuksuzluklar döneminde güzel bir teselli oldu. Tutuksuz yargılama haktır. Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım" ifadelerini kullandı.