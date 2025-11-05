Ekrem İmamoğlu'ndan Zohran Mamdani'ye tebrik mesajı
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani'yi tebrik etti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Halkın iradesinin ve adalet arayışının yenemeyeceği hiçbir güç yok. Yeni bir siyaset mümkün" ifadelerini kullandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi tebrik etti.
X'teki hesabı kapatıldıktan sonra oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından ve diğer sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan İmamoğlu, şu mesajı yayımladı:
Tebrikler @ZohranKMamdani !
New York belediye seçimlerinde 1969'dan bu yana en yüksek katılımla tarihi bir zafer kazandınız.
Sosyal belediyecilik, kapsayıcılık, dayanışma ve halktan yana liderliğin gücü bir kez daha ortaya çıktı.
Halkın iradesinin ve adalet arayışının yenemeyeceği hiçbir güç yok. Yeni bir siyaset mümkün.
İstanbul’dan selam, dayanışma ve umutla!
