Ekrem İmamoğlu'ndan Zohran Mamdani'ye tebrik mesajı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi tebrik etti.

X'teki hesabı kapatıldıktan sonra oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından ve diğer sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan İmamoğlu, şu mesajı yayımladı:

Tebrikler @ZohranKMamdani ! New York belediye seçimlerinde 1969'dan bu yana en yüksek katılımla tarihi bir zafer kazandınız. Sosyal belediyecilik, kapsayıcılık, dayanışma ve halktan yana liderliğin gücü bir kez daha ortaya çıktı. Halkın iradesinin ve adalet arayışının yenemeyeceği hiçbir güç yok. Yeni bir siyaset mümkün. İstanbul’dan selam, dayanışma ve umutla!