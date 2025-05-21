Ekrem İmamoğlu: Nerede olursak olalım dayanışmayı büyüteceğiz

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, "Nerede olursak olalım dayanışmayı büyüteceğiz. Darda olanın yanında olacağız; birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu yıl da İBB, kurban bağışlarınızı özenle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştıracak. Bütün hayırsever vatandaşlarıma çağrı yapıyorum; https://bagis.istanbulvakfi.istanbul"