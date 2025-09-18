Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmanın ekonomik maliyeti belli oldu

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Başkanlığı’na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı sürecinin ekonomik maliyetini sordu.

Özlale önergesinde “İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, iç kamuoyunda büyük bir demokratik gerilim yaratmış; uluslararası basında, Türkiye’ye dair siyasi risk algısını olağanüstü derecede artırmıştır. Bu gelişme yatırımcı güvenini sarsmış; başta döviz piyasası ve Borsa İstanbul olmak üzere tüm fmansal göstergelerde sert bozulmalar yol açmıştır. Türk Lirası 19 Mart’tan itibaren tarihi değer kayıpları yaşarken, Merkez Bankası’nın döviz müdahaleleriyle rezervlerde rekor düzeyde bir erime yaşanmıştır” değerlendirmesini yaptı.

Önergede bu değerlendirmeye bağlı olarak “14-21 Mart dönemine ilişkin toplam rezerv kaybı ne kadardır ve bu kaybın temel nedenleri nelerdir?” sorusu yöneltildi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, önergeye yanıt veren Şimşek, “14 Mart tarihi itibarıyla sırasıyla 171,1 milyar ABD doları ve 73,9 milyar ABD doları düzeyinde bulunan brüt ve net rezervler; 21 Mart tarihi itibarıyla 163,1 milyar ABD doları ve 62,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir” dedi.

Yani Şimşek, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı hafta, Merkez Bankası’nın net rezervinde yaklaşık 11 milyar dolar erime olduğunu belirtti.

"FİYAT İSTİKRARI KORUNACAK"

“Bu müdahaleler, mevcut ekonomik program kapsamında öngörülen stratejilerle uyumlu mudur?” sorusunu da yanıtlayan Şimşek, “Döviz arz ve talebini belirleyen temel unsurlar; uygulanan para ve maliye politikaları, cari denge ve sermaye hareketleri ile ekonomik güven ve beklentilerdir. Piyasaların sağlıklı işleyişi için ilgili kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Uyguladığımız ekonomi programıyla ekonomimizin artan dayanıklılığını ve finansal istikrarı korumak için gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

KAMUYA MALİYET 3,9 TRİLYON TL

Öte yandan; CHP’nin yaz dönemi saha çalışmaları için milletvekillerine verdiği bilgi notuna göre; 19 Mart -2 Mayıs arasında döviz piyasasına yapılan müdahalelerin bedeli toplamda 60 milyar doları buldu. Sürecin kamuya maliyeti 3,9 trilyon TL, özel sektöre maliyeti ise 2,1 trilyon TL oldu.