Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz. Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğlu hedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz…"