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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında tutuklama talebi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddeden Pehlivan, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Güncel
  • 19.06.2025 15:25
  • Giriş: 19.06.2025 15:25
  • Güncelleme: 19.06.2025 16:59
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında tutuklama talebi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Pehlivan, savcılıkta Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetti.

Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti.

Avukat Mehmet Pehlivan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Avukat Pehlivan, mart ayında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiası ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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