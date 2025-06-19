Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddeden Pehlivan, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Pehlivanoğlu tutuklandı.
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan,, tutuklandı.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrıldı.
Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Pehlivan, savcılıkta Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetti.
Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti.
Avukat Mehmet Pehlivan, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
PEHLİVAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BEN GİDERİM, YERİME YÜZLERCESİ GELİR
Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:
“Suç örgütüne üye olmak” iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam.
Bu açık bir yargı kumpasıdır. Tek nedeni de herkesin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını yapmamdır. Amaçları korkutmak, susturmak, yalnızlaştırmaktır. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü biz avukatlar teslim olmayız.
İmamoğlu’na avukatlık yapmayı suç sayan bu çarpık zihniyete sesleniyorum: Eğer bu görevi “ateşten gömlek” ilan ediyorsanız, bilin ki biz o gömleği çoktan giydik, yanmayız. Ben giderim, yerime yüzlercesi gelir. Çünkü biz haklının yanındayız. Çünkü biz eğilmeyiz, susmayız, vazgeçmeyiz.
Çünkü bizim avukatlık pratiğimiz boyun eğmez."
ADEM SOYTEKİN ETKİN PİŞMANLIKTAN İFADE VERDİ
Savcılığın sevk yazısında Servet Yıldırım ve Adem Soytekin'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği kaydedildi.
Savcılık, sevk yazısında şunları ifade etti:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere;
Dosya kapsamında şüpheli bulunan Servet YILDIRIM'ın etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu 02/06/2025 tarihli ifadesinde, dosya kapsamında şüpheli bulunan Adem SOYTEKİN'in etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu 16/06/2025 tarihi saat 11.00'da başlanan, 17/06/2025 tarihi saat 01.00'de biten ifadesinde şüphelinin örgüt kapsamında hareket ettiği, 19/03/2025 tarihi öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı ve sonraki süreçlerde soruşturma sürecini takip edecek avukatların kim olduğu hususunda planlama yaptığı, bu şekilde dosyada ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı, halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği, dosya kapsamında ifade vermek isteyen tutuklu şüphelilere baskı yaptığı ve kontrolündeki avukatları şüphelilerin bulunduğu cezaevlerine yönlendirdiği, şüphelilerle görüşen bu avukatların şahısların konuşmamaları yönünde telkin ve baskılarda bulunduğu, örgütün çözülmemesine yönelik eylemlerde bulunduğu, dikkate alındığında şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli ŞÜPHE sebeplerinin bulunduğu dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA, Karar verilmesi kamu adına talep olunur."