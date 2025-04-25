Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında tutuklama talebi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 28 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın, dün sabah gözaltına alınmıştı. Avukatlar Günel ve Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adıyaman Adliyesi'nde olduğunu ve bugün ifadeye geleceğini söylemişti.

Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Koçoğlu, ifadesi alınmadan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Koçoğlu, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.