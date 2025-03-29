Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu Silivri ziyaretini anlattı: "O bize moral verdi"

23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, oğlunu ziyaret etti.

Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüşen Hasan İmamoğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Hasan İmamoğlu, görüşmelerini şu şekilde anlattı:

"Ekrem'i çok moralli gördüm. Benim konuşmama fırsat bile vermeden hep o konuştu. 'Baba, bu iş böyle nereye kadar gider, ama hiç mesele değil. Ben bütün parti çalışmalarına dikkat ediyorum. Arkadaşlarımızla mesai içinde görüşüyorum. İdari açıdan herhangi bir sıkıntı yok.' Seçimler için çok iddialı.

İkimiz de konuşmamızda, ‘Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah sen de bir an önce tahliye olursun' dediğimde, 'Baba, cezaevi o kadar kötü bir yer değil. Kitap okuyorum. Ama ziyaretçilerimden fırsat bulup tam olarak okuyorum da diyemem.' Belki bizim gönlümüz olsun, daha fazla üzülmeyelim diye bunları söylüyordur.

'O BİZE MORAL VERDİ'

Şöyle bir şey Saygı Bey, biz baba-oğul değildik, yani biz iş hayatımızda hep beraber olduk. O talebeyken işe sokmuştum onu. Biraz daha da duygusallığım şuradan geliyor: Ben çok eziyet etmişim ona. Yani eziyet derken, iş hayatına bir an evvel girsin diye okul hayatındayken işe sokmuştum onu. Ama biliyordum onun tuttuğunu koparan, başaran bir insan olduğunu. İnşallah geçecek bu sıkıntılar ne diyeyim."