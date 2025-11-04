Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifade vereceği belirtildi.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu ifade vermek için yarın saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gidecek.

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.

İmamoğlu hakkında ayrıca 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmişti.

— hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) November 4, 2025

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır."