Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifade işlemleri sona erdi

HABER MERKEZİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te ifade verdi.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

İmamoğlu ailesi, söz konusu ifade için saat 10.15 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, saat 11.00 sıralarında ifade vermeye başladı.

Selim İmamoğlu'nun yanında CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin avukat olarak bulunduğu öğrenildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine Emniyet'e yürüyerek giden Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na İBB Başkanvekili Nuri Aslan da eşlik etti.

Yaklaşık 3 saat süren ifade işleminin tamamlanmasının ardından Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu emniyetten ayrıldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat İsmail Emre Telci, ifade işlemlerinin ardından emniyet önünde şu açıklamayı yaptı:

"İfadeye girdiğimizde şunu gördük, bunu üzülerek söylüyorum. Son derece hatalı ve yalan yanlış hazırlanmış olan bir MASAK raporundan kaynaklı müvekkilime sorular soruldu. Biz teferruatlı olarak cevaplarımızı verdik. Soruların devamında dosya içerisindeki bazı etkin pişmanlıktan faydalananların beyanları da soruldu. Etkin pişmanlık ifadelerinini tamamı yalan ve iftiradır. Biz bunu belgelerle çürütmüş durumdayız.

Bunlar işin hukuki kısmı. Malumunuz üzere dün akşam yurt dışına çıkış yasağı verildi. Gönül isterdi ki bugün ifadelerimiz alındıktan sonra dosyaya ilişkin karar verilseydi. Bu kararın nolacağını bilemiyoruz ama soruların karşılığında verdiğimiz cevaplar değerlendirilmeden dosya üzerinden bilgi sahibi olmaksızın böyle kararların verilmiş olması yaşadığımız durumun siyasi bir durum olduunu göstermektedir. Az önce ifade verdik ama saatler önce müvekkiller hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmuştur.

Bu dosyaya bir de husumet eklendiğini görmüş durumdayız. Bu yagı açısından üzücüdür. Ama nihayetinde biz herkes dosya içerisinde aklanacağını biliyoruz. Zaten somut bir suçlama getirilmediği için şuanda da aklanmış vaziyettedirler."