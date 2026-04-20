Ekrem İmamoğlu'nun babasından dikkat çeken açıklamalar: Tahliye öncesi isteğini açıkladı

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, yargı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda “İBB Davası” olarak anılan ve Türkiye’nin en büyük davalarından biri olarak gösterilen yargılamalar Silivri’de sürüyor. Davada, Ekrem İmamoğlu’nun 78 yaşındaki babası Hasan İmamoğlu ile torunu Selim İmamoğlu da sanıklar arasında yer alıyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Hasan İmamoğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Hasan İmamoğlu'nun sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

"Duruşmalar TRT’de canlı yayınlanmasa da Silivri’de olanlar medyada yazılıyor, anlatılıyor. Millet neler olup bittiğini duyuyor. Ancak bu süreçte yaşananları Sayın Ekrem İmamoğlu’na en yakın isim olarak bir de sizden dinlemek isteriz?

Bir şeyler oluyor ama iyi şeyler olmuyor. İnsan ona üzülüyor. Ekrem için, (Koruma Müdürü) Mustafa Akın için “çok güzel savunma yaptı” diyorlar. Evet, her şey ortada... İyi, güzel ama anlatılan gerçekleri kabul etmesi gereken makam kabul edecek mi? Bizim hiçbir korkumuz yok. Çünkü suçu olmayan insanlar korkusuz olur, cesaretli olur. Duruşma salonunda da herkeste bu cesareti, korkusuzluğu görüyoruz. Müthiş bir şey var orada, coşku var herkeste.

Ekrem Bey’in savunmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Herkes o kadar cesur olamaz. Ben, bunu onun karakterine bağlıyorum. Kanuna saygılı olarak gerekli olan ne varsa yapıyor. Yalnızca oğlum Ekrem değil, bu konuda hepsi aynı cesareti gösteriyor. Hepsi çok cesur, sonuna kadar hakkını arıyor. Şunu da söylemek isterim Saygı Bey; bu ülkede artık demokrasiden geçtik, hukuk olmadıktan sonra yapılacak bir şey de yok.

Bu mahkemeleri, davaları başından beri izliyorsunuz. Dikkatinizi çeken ilginç bir olay oldu mu?

Bir gün savcının bir hareketi oldu. Bana göre çok yanlış bir hareketti. “Bana bakarak konuşma” gibi sözleri sarf etti. Açıkçası hakimler gayet iyi, toleranslı, tutumları iyi. “Ekrem Bey’e su verin” dedi mesela. Hakimler için bir şey diyemem. Ancak savcılar... Mesela geçen yine bir tanesi “Haddini aşıyorsun, haddini aşarsanız haddinizi bildiririz” gibi laflar etti. Bunlar savcılara yakışmayan hareketler...

Ekrem Bey gerekli cevabı vermiştir... Veriyor. Hem de yüklü yüklü veriyor. Ama dedim ya esas verilen cevabı başkalarının duyması gerek.

Tahliye bekliyor musunuz?

Herkes kendisine göre bir yorum yapıyor ama ben yakında bir tahliye beklemiyorum. Zaten Ekrem de herkes tahliye olmadan kendisinin tahliye olmasını istemiyor. Bu konuda, vicdani bir sorumluluk taşıyor. Haklı olduğunu düşünüyorum.

Hasan Bey, duruşmaları hiç aksatmadınız değil mi?

Bazı duruşmalara gidemiyorum. Niye? Ekrem diyor ki “Sen durma İstanbul’da.” Hep, “Git buradan” diyor. Bu yüzden son bir haftadır duruşmaları takip edemedim. Ama edeceğim. Mayıs ayı başından itibaren yeniden Silivri’de olacağım.

Bir baba olarak evladınızı sanık sandalyesinde görüyorsunuz, ağır cezalar istendiğini biliyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Çok zor ama ne yapalım! Başka yolumuz yok...

Şirketlerinize kayyum atanmıştı. O konuda yeni bir gelişme var mı?

Hayır, yok. “Ekrem tahliye olmadan olmaz” diyorlar. Çünkü amaç başka... İnanır mısınız iş hayatını da unuttum. Hiç ilgilenmiyorum. Madem ki bu kadar hukukun olmadığı yerdeyiz..."