Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanması dış basında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "casusluk" soruşturmasında, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, dün adliyede ifade verdi. Hakimlik, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanması dış basında geniş yer buldu.

Reuters, "Türkiye mahkemesi, İstanbul'un hapisteki belediye başkanını ‘siyasi casusluk’ suçlamasıyla tutuklama kararı verdi" başlıklı haberinde, İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiği aktarıldı.

TELE1'e kayyum atandığı da anımsatılan haberde, CHP'nin kurultay iptal davasının reddedildiği ve bir süreliğine CHP'nin baskıdan kurtulduğu ifade edildi.

AP: BASKI KAMPANYASININ BİR PARÇASI

Associated Press ise haberinde, Ekrem İmamoğlu'nun casusluk suçlamasıyla adliyede sorgulandığını belirtti.

Binlerce kişinin, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için adliye binası önünde toplandığı ifade edildi.

İmamoğlu'nun tutuklandığı belirtilen haberde, "İmamoğlu'nun tutuklanmasının yerel seçimlerde önemli kazanımlar elde eden muhalefete yönelik daha geniş çaplı bir baskı kampanyasının parçası olarak görüldüğü" değerlendirmesi yapıldı.

Bloomberg ise haberinde Erdoğan'ın rakibi olarak bahsedilen Ekrem İmamoğlu'nun casuslukla suçlandığını belirtti.

İmamoğlu'nun adliyede sorgulandığı belirtilirken, suçlamaları reddettiği aktarıldı.