Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Dün (23 Mart Pazar) tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürülen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun cezaevine giriş yapmadan hemen önce çekilen fotoğrafı ortaya çıkarken üzerinde gözaltına alınırken giydiği takım elbise olması dikkat çekti.

Patronlar Dünyası'nın ulaştığı fotoğrafta; kravatı ve saatinin olmadığı ve paltosunu elinde tutması göze çarptı.