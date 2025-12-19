Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imza sayısı 25 milyonu geçti

9 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imza sayısı 25 milyonu geçti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada "Milli irade, demokrasi ve adalete sahip çıkan 25,1 milyon yurttaşıma yürekten teşekkür ediyorum" dendi.

Milli irade, demokrasi ve adalete sahip çıkan 25,1 milyon yurttaşıma yürekten teşekkür ediyorum.



81 ilde, 973 ilçede yükselen bu ses;

aziz milletimin özgür ve adil bir geleceğe duyduğu özlemdir.



Kendi adayını seçme hakkının gasp edilmesine karşı sessiz kalmayan bir milletin,… pic.twitter.com/IsVdzVdZp8 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) December 19, 2025

19 Mart'ta sabaha karşı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

Aynı gün CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde 1 milyon 653 bin CHP üyesi İmamoğlu'nun adaylığı için oy kullanmış, CHP'nin paylaştığı verilere göre dayanışma sandıklarından ise 13 milyon 211 bin oy çıktı.

CHP daha sonra İmamoğlu için imza kampanyası başlatmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle başlatılan imza kampanyasına 1 ayda 13 milyon kişi destek vermişti.