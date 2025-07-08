Ekrem İmamoğlu'nun "diploma" davası 11 Eylül'de görülecek

Ekrem İmamoğlu’nun 8 yıl 9 aya kadar hapis talebi ve siyasi yaskala yargılandığı "diploma" davası 11 Eylül'de görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, İmamoğlu hakkında, işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep edildi.

Ayrıca iddianamede, İmamoğlu'nun sahte olarak elde ettiği iddia edilen evrakın TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Davanın ilk duruşması 11 Eylül'de İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İMAMOĞLU'NA DİPLOMA DAVASI

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı diplomya ilişkin ‘usulsüzlük' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçişin usulsüz olduğunu ve diplomasının geçersiz olduğunu savunmuştu.

18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi yönetimi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal ettiğini duyurmuştu.

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