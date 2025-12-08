Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası: 3. duruşma başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma davası sürüyor.

Duruşma, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülüyor. Katılımın yoğun olduğu duruşma, en büyük salon yerine -2. kattaki 2 nolu salonda yapılıyor. Gazeteci Fatih Altaylı’nın son duruşması da aynı salonda yapılmıştı.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve kız kardeşi de katılıyor.

Duruşmayı takip eden diğer isimler ise şöyle:

CHP PM Üyeleri Aylin Nazlıaka ve Bahadır Erdem, CHP Milletvekili Ali Gökçek, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, İlçe başkanları, İBB ve belediye meclis üyeleri, Hollanda, Almanya, İsveç, Çekya, ABD ve Fransa Konsolosluğu, İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan ve yüzlerce avukat.

Yeterli sandalye verilmediği için avukatlar ve izleyicilerden birçok kişi ayakta kaldı. Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın sosyal medya hesabından aktardığına göre, İmamoğlu giriş yaptığı sırada salondakiler ayağa kalktı. Alkış seslerinin yükseldiği salonda "Ekrem Başkan" sloganı atıldı. Hakim ise görüntü alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Ekrem İmamoğlu, hakimin uyarısına karşı "Görünmek iyidir sayın hakim, görünmemek kötüdür" dedi.

11.50: İmamoğlu konuşmaya başladı

"Beni kimse yıldıramaz. Zalimlere karşı mücadelemde kararlıyım. Yüce Türk yargısı salon beğenmiyor, yargıç beğenmiyor. Umarım sizin gibi şerefli hakimlerin başına bir şey gelmez diyeceğim ama maalesef geliyor. Kalben konuşacağım, sizin de öyle dinlemenizi istiyorum. Yunus’un sözlerini hatırlatmak isterim. 'Dil söyler, kulak dinler. Kalp söyler, kâinat dinler.' Bu dava adaylığımı engelleme girişimidir, siyasi operasyondur.

"BEN BURAYA SUÇLAMAYA GELDİM"

Beyanlarımı bu yönde dinleyin lütfen. Benim hakkımdaki şikayet Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıkladığım an soruşturmaya dönüştü. Gücüm her gün artıyor, 86 milyonun arkamda olduğunu biliyorum. Mücadeleyi katiyyen bırakmayacağım. Mücadelenin kutsal olduğunu biliyorum. Mücadelem Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması ve demokrasiyle taçlanması mücadelesidir. Susmayacağız, daha gür sesle konuşacağız, cesareti büyüteceğiz.Ben buraya suçlamaya geldim. Adil yargıyı engelleyenlerin, adil ve bağımsız mahkemelerde yargılanacağı günler yakındır. Adımın geçtiği her davada hakimler değiştirdi. Bunu sizin itibarınızı korumak için söylüyorum. Siyasete göre mi karar veriyorsunuz, Türk milleti adına mı göreceğiz. Bu mahkemenin de hakimi değişti. Sizin de durumunuz zordur biliyorum ama gönderilen hakimin işi daha zor. Kendisi zan altında bırakıldı. Maç ortasında hakem değiştirilmez. Ben bir soru soracağım, ben iddia edilenin aksini ispatlasam bu baskı altında bağımsız bir karar verebilecek misiniz? Hakim değiştirerek adalet değiştirilemez. Bugün gizlerseniz yarın açığa çıkar.

"19 YAŞINDAKİ EKREM’İ YARGILAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Neymiş, evrakta sahtecilik yapmış. Yalan, dolan, iftira. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir. Siz geri sarıp 19 yaşındaki Ekrem’i yargılamaya çalışıyorsunuz. Diplomamla uğraşanlarla sonsuz mücadele edeceğim, buradan duyuruyorum. Ben konumum ne olursa olsun hesap soracağım onlarla. Adil bir şekilde. Öbür dünyada da soracağım hesabını. Bu dava diploma davası değildir, Ekrem İmamoğlu’num Cumhurbaşkanı Adaylığının engellenmesi davasıdır. Bu absürt günleri aşacağız, kimse merak etmesin. Kendimi tarihteki en korkusuz insan olarak görüyorum. Bu tezgahın içinde bulunanları affetmeyeceğiz. Bu sürecin içinde olanlar evlatlarının yüzüne bakamayacak.Bu dosyayı derhal kapatın Sayın Hakim, yargının namusunu kurtarın. Bu davada 19 yaşındaki İmamoğlu yargılanıyor, zaten şu an da 25 yaşında gösteriyorum gencim de neyse sağlığım yerinde."

İmamoğlu, savunmasını yaptığı sırada önceki celsede 'su içebilirsiniz' diyen hakimin görev yerinin değişmesine atıf yaparak "Tehlikeli bir soru soracağım, su içebilir miyim?" diye sordu. Hakim, "Tabii" dedi, İmamoğlu teşekkür etti.

HAKİME DİPLOMA DAVASINI SORDU

Ekrem İmamoğlu, konuşmasında hakime "İptal edilen diplomalardan bir tek benim hakkımda dava açıldı, neden biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Adayı olduğum için olabilir mi?" sorusunu sordu. Hakim "Bilemiyorum" yanıtını verdi.

İmamoğlu, daha sonra "Bilemezsiniz tabii çok zor bir soru bu" dedi. Hakim ise "Soruşturmayı ben yapmıyorum" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İddia makamına da yöneltebilirim. Beni devre dışı bırakacaklarmış bu uyduruluk davalarla, Sıkar, beni devre dışı bırakamazsınız. Alın çok merak ettiğiniz belge. Hepsi gerçek. İmzam olgunlaşmış biraz ve fotoğrafımda Ergenliğin verdiği bir çirkinlik olur bu yaşlarda o kadar olur.

İyi ki saklamışım bu belgeleri ahlak düşmanı, namus düşmanı, adalet düşmanı bir kişi çıkar diye tahmin etmişim. 19 yaşında da saklamışım bu belgeleri (Kartondan gösterdi). Bu nasıl bir korku ya? Ben öyle korkulacak biri değilim. Neden korkuyorlar? Birini seçimle devireceğim diye, emekli olup gidecek diye. İstanbul Üniversitesi Rektörü bir zavallıdır, bu suçun işbirlikçisidir. Seni hikayeci, masalcı rektör. Yandaş medyaya röportaj veren rektör seni kınıyorum."

11.40: Duruşma başladı.

11.26: İmamoğlu salona giriş yaptı.

11.28: Jandarma ile Milletvekili Ali Gökçek arasında 'görüntü alma' tartışması yaşandı.

10.59: Duruşma salonu açıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı belirtildi. O yıllarda Kıbrıs'ta faaliyet gösteren kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı, ancak "yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı" iddia edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçunu "zincirleme şekilde" işlediği öne sürüldü. İddianamede, yatay geçiş için gerekli evrakın "şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte" olduğu iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'tan beri tutuklu bulunuyor. Hakkında ise 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.