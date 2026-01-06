Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası hakkında yeni gelişme

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası Silivri'ye alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin açılan davanın duruşması Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecekti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı göndererek, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki "yatay geçiş ve mezuniyet işlemleri" hakkındaki davada duruşma tarihini bildirmişti.

Mahkeme, davanın duruşmasını 15 Ocak saat 11.00'de yapacak.

CEZAEVİNE MÜZEKKERE YAZILMIŞTI

İstanbul İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun bizzat katılacağı duruşma için İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü’ne ‘uygun’ salon hazırlanması için müzekkere yazmıştı.

Aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na da güvenlik önlemlerinin alınması için ayrıca bir müzekkere gönderilmişti. Yine İmamoğlu’nun duruşmaya katılabilmesi için Marmara Cezaevi’ne de müzekkere yazılmıştı.

DAVA SİLİVRİ'YE ALINDI

Bugünkü kararla; Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşması Silivri'ye alındı.