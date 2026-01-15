Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davası başladı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açılan dava bugün görülecek.

Dava İstanbul 5. İdare Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davanın ilk duruşması, İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki mahkeme salonunda yapılacak.

Saat 11.20 civarında CHP lideri Özel, duruşma salonuna giriş yaptı. Dakikalar sonra ise Ekrem İmamoğlu da salona getirildi, alkışlarla karşılandı.

Duruşma saat 11:40'da başladı. Ekrem İmamoğlu, "Diplomamı savunmaya gelmedim. Bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmek istendiğini anlatmaya geldim" ifadelerini kaydetti.

"AHLAK DIŞI UYGULAMALARIN YAPILDIĞI BİR ÜLKEDEYİZ"

T24'ten Can Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre İmamoğlu'nun hakim karşısında kullandığı ilk ifadeler şunlar:

"İdare mahkemesi olarak duruşma ortamını sağlamak üzerine gayretinizi önemli buluyorum. Kolaylaştırmak ve zorlaştırmak kavramları açısından, madem Silivri’deyim; buradan beri savcılığın yaptığı düzenlemeleri de hayretle takip ettiğimi söylemeliyim. Hem yeni yıla girdik; huzurunuzda tüm ülkemizin yeni yılını kutluyorum. Hem dünya hem de ülkemiz bir sınav veriyor. Miraç Kandili’nin olduğu bir gün bu duruşma yapılıyor. Dinimizin esasında da iyi insan olmak vardır. Ben de kendim iyi insan olma gayretinde olan bir vatandaşım. Birazdan 18 yaşımı konuşacağız. Orada ne yaptığımı, iyi insan olmak üzerine neler yaptığımı anlatacağım. Bugün ahlak dışı uygulamaların yapıldığı bir ülkedeyiz. Bir yılı aşkın süredir uğradığımız yargı tacizinin ayrı bir boyutta olduğunu görüyoruz.

Çok kötü bir sınav veriyoruz. Bu sınav umarım milletimiz adına iyi yönde sonuçlanır. Bugün burada sadece bir davanın duruşması yapılmıyor; bir ülkenin hukuk devleti olma iddiası sınanıyor. Bu ülkede "Tapum, diplomam, emeğim, alın terim güvende mi?" sorusu herkesin aklındadır. Bunları 86 milyon adına söylüyorum. Bu cennet vatanda hukuka duyulan güvenin savunusudur. Ben bu duruma asla bireysel olarak bakmıyorum.

Bu mücadelede, Kıbrıs’a gidip yatay geçiş başvurusunda bulunan ve eksiksiz bir şekilde diplomasını alan bir gencin hikâyesini anlatacağım. Ben tam da bu yüzden buradayım; ben hâlâ aynı mücadelede bulunuyorum. Ben tüm belgeleri eksiksiz sundum. Bazen bir kâğıdın bir parçasını yırtıp sunsam ne olurdu, onu düşünüyorum."

DAVA ÖNCESİ GERGİNLİK

Duruşma salonuna alımların kapatılmasının ardından duruşmayı takip etmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. CHP Ankara Milletvekili Sibel Suiçmez ile İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise duruma tepki gösterdi.

Mahkeme, son ara kararında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ndeki duruşma salonlarının kapasitesinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun bir alanın bulunmaması ve Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki salonların daha elverişli görülmesi gerekçeleriyle davanın Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılmasına karar vermişti.

DİPLOMA, 31 YIL SONRA İPTAL EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 28 kişinin lisans diplomasının iptaline karar vermişti.

18 Mart'taki iptal kararından bir gün sonra, 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış ardından ise tutuklanmıştı.

İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) atama kararları kapsamında davayı yürüten mahkeme heyeti değiştirilmişti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı R.Ş. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atanırken, üye G.Y. de aynı mahkemeye görevlendirilirken, üye N.T.D. ise görevine devam etmişti.