Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davası bugün görülecek

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açılan dava bugün görülecek.

Dava İstanbul 5. İdare Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davanın ilk duruşması, İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki mahkeme salonunda yapılacak.

Saat 11.00'de başlayacak duruşmaya İmamoğlu'nun da katılması bekleniyor. Davaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

DAVA ÖNCESİ GERGİNLİK

Duruşma salonuna alımların kapatılmasının ardından duruşmayı takip etmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında arbede çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Sibel Suiçmez ile İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise duruma tepki gösterdi.

Mahkeme, son ara kararında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ndeki duruşma salonlarının kapasitesinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun bir alanın bulunmaması ve Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki salonların daha elverişli görülmesi gerekçeleriyle davanın Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılmasına karar vermişti.

DİPLOMA, 31 YIL SONRA İPTAL EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 28 kişinin lisans diplomasının iptaline karar vermişti.

18 Mart'taki iptal kararından bir gün sonra, 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış ardından ise tutuklanmıştı.

İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) atama kararları kapsamında davayı yürüten mahkeme heyeti değiştirilmişti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı R.Ş. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atanırken, üye G.Y. de aynı mahkemeye görevlendirilirken, üye N.T.D. ise görevine devam etmişti.