Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali için açtığı dava reddedildi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

DURUŞMA YAPILMIŞTI

İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması 15 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti.

İmamoğlu, duruşmada, "Ben, bütün bu süreçlerden geçmiş bir belgenin yok sayılmasını kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduğumu ilan ettikten sonra 35 yıldır geçerli olan diplomam iptal edilmiştir. Bu bir varsayım değildir, yorum değildir. Bu takvimle sabit bir olgudur. Sormak zorundayım, 35 yıl boyunca susan idare neden tam da bu açıklamadan sonra harekete geçmiştir?" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme, kararın 15 gün içerisinde dosya üzerinden açıklanacağını bildirmişti.