Ekrem İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi.
İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu iddiasıyla diplomasını iptal ettiği CHP Cumhurbakanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre İmamoğlu'nun diploması veri tabanında silindi.
İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASININ İPTAL EDİLMESİ
İstanbul Üniversitesi, 18 Mart Salı 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yönünde karar almıştı.
Diplomanın iptal edilmesine ilişkin “komisyon raporunda” imzası bulunan isimlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in TÜGVA’nın eğitmenlerinden olduğu ortaya çıkmıştı.
İmamoğlu'nun avukatları, bugün (6 Mayıs Salı) diplomanın iptal edilme kararını iptali yönünde dava açmıştı.