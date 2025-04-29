Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun toplantılarında kullandığı Le Meridien Otel'in otel müdürü Sinan Udil ve Güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; "Le Meridien" isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir."

İktidar medyası İmamoğlu'nun son 6 ayda bu otelde 46 kez görüşme yaptığı iddiasını gündeme getirmiş, İmamoğlu'nun otele giriş-çıkış saatleri servis edilmişti.