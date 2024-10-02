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Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı dava 20 Kasım'a ertelendi.

Güncel
  • 02.10.2024 16:14
  • Giriş: 02.10.2024 16:14
  • Güncelleme: 02.10.2024 16:19
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı.

Dava 20 Kasım 2024'e ertelendi.

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