Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi
İBB Başkanı İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı dava 20 Kasım'a ertelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı.
Dava 20 Kasım 2024'e ertelendi.