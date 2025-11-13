Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı "millî güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle erişime engellendi. X platformu hesabı henüz görünmez kılmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabına erişim engeli getirildi.
8 Mayıs'ta kişisel hesabı Türkiye'den görünmez kılınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabı hakkında da erişim engeli kararı alındı.
Erişim engeli kararının Engelli Web, X üzerinden duyurdu.
GEREKÇE: MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİN BOZULMASI
Engel kararı için "millî güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleri gösterildi.
Karar internet sağlayıcılarına iletildi.
X platformu hesabı henüz Türkiye'de görünmez kılmadı.
İmamoğlu'nun X hesabı da 8 Mayıs 2025'te erişime kapatılmıştı.