Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı "millî güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle erişime engellendi. X platformu hesabı henüz görünmez kılmadı.

Güncel
  • 13.11.2025 15:33
  • Giriş: 13.11.2025 15:33
  • Güncelleme: 13.11.2025 15:48
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depophotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabına erişim engeli getirildi.

8 Mayıs'ta kişisel hesabı Türkiye'den görünmez kılınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabı hakkında da erişim engeli kararı alındı.

Erişim engeli kararının Engelli Web, X üzerinden duyurdu.

GEREKÇE: MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİN BOZULMASI

Engel kararı için "millî güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleri gösterildi.

Karar internet sağlayıcılarına iletildi.

X platformu hesabı henüz Türkiye'de görünmez kılmadı.

İmamoğlu'nun X hesabı da 8 Mayıs 2025'te erişime kapatılmıştı.

