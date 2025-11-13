Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabına erişim engeli getirildi.

8 Mayıs'ta kişisel hesabı Türkiye'den görünmez kılınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabı hakkında da erişim engeli kararı alındı.

Erişim engeli kararının Engelli Web, X üzerinden duyurdu.

Engel kararı için "millî güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleri gösterildi.

Karar internet sağlayıcılarına iletildi.

X platformu hesabı henüz Türkiye'de görünmez kılmadı.

