Ekrem İmamoğlu'nun ikinci emniyet ifadesi sona erdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında saat 10.00'da başlayan ifadesi 15.00'te bitti.
3 gündür gözaltında tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, saat 10.00'da ikinci soruşturma kapsamında ifade vermeye başladı.
İmamoğlu, "Kent Uzlaşı" üzerinden "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifade 15.00'te sona erdi.
İmamoğlu'nun beş saat süren ifadesinin 18 sayfa olduğu öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR
Ekrem İmamoğlu, dün 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade vermişti.
Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.
İmamoğlu bugünkü ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.