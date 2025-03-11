Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yapacağı şehirde salon verilmedi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, yarın Kastamonu'ya gidecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP yöneticilerinin Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçtiğini ve program için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istediğini aktardı.

Baltacı, "Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir" dedi.

Duruma tepki gösteren Baltacı, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun ‘siyasi saik’ gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Baltacı, "Sayın İmamoğlu’nu 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde ağırlayacağız. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz" bilgisini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu ön seçim çalışmaları kapsamında daha önce İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'da programlara katılmıştı.