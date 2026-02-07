Giriş / Abone Ol
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.

  • 07.02.2026 10:06
Silivri Cezaevi'nde 10,5 aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Barış Kamburoğlu'nun evine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gittiği kaydedildi.

Kamburoğlu'nun gözaltına alınma nedeni henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

