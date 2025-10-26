Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı: İşte ilk sözleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve CHP yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Adliyesi’ndehttps://t.co/NSL9UPZUU9 pic.twitter.com/v1aD7qOefM — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 26, 2025

İMAMOĞLU ADLİYEYE GELDİ

Ekrem İmamoğlu, başlatılan soruşturma kapsmında ifade vermek için Silivri Cezaevi'nden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun, savcılıktaki ifade işlemleri başladı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İmamoğlu'nun ifadesinde ilk olarak, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" dediğini aktardı.

YANARDAĞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı.

Merdan Yanardağ, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

YURTTAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ

CHP'nin yaptığı çağrının ardından yurttaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.