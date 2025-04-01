Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli talebi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime engellenmesi talebiyle İstanbul'dan bir avukat sulh ceza hakimliğine başvurdu.

Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."

CHP'Lİ BAŞARIR: NE BİZİ, NE ADAYIMIZI SUSTURAMAZSINIZ

Bekiroğlu'nun, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollandığını duyurması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başarır'ın açıklaması şöyle:

"Sözde bir hukukçu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için mahkemeye başvurmuş. Şunun farkına varın; ne bizi, ne adayımızı susturamazsınız. Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nundur. Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız."