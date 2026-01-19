Ekrem İmamoğlu'nun söyleşisi podcast kanalında paylaşıldı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CAO hesabından gazeteci Cansu Çamlıbel ile gerçekleştirdiği söyleşi,nin podcast kanalında yayımlandığını duyurdu.

T24'ten Cansu Çamlıbel, İmamoğlu ile hakkındaki davalara ilişkin bir söyleşi yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı açıklamada, söz konusu söyleşinin kendi podcast kanalında paylaşıldığını duyurdu.

Paylaşımında, diplomasının iptal edilmesine tepki gösteren İmamoğlu, "Diploma davası, hukuk tarihimizin gördüğü en büyük kara lekelerden biridir" sözleirne yer verdi.

Aynı üniversitede yüksek lisans yaptığını anımsatan İmamoğlu'nun açıklamasının devamı şöyle:

"Devlet kontenjan açıyor; belgelerimi eksiksiz ibraz ediyor ve yatay geçiş hakkı kazanıyorum. Bırakın lisansı, aynı üniversitede yüksek lisans bile yapıyorum. Bütün bunları yaparken devletin kurumlarına ve adaletine güvendim ben. 19 yaşında bir genç olarak, devletin ilanına, evraklarına ve onayına güvenmeyip kime güvenelim Allah aşkına?” Cansu Çamlıbel ile yaptığımız röportajı podcast kanalımda dinleyebilirsiniz."