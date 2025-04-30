Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin yöneticileri serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı Le Meridien Hotel’in müdürü Sinan Udil ve otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu serbest bırakıldı.

İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin kamera görüntülerinin kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

İki isim yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.