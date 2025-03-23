Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dış basında: "Erdoğan'ın en zorlu rakibi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı dış basında geniş yer buldu.

BBC: ERDOĞAN'IN EN ZORLU SİYASİ RAKİBİ

İngiliz BBC, İmamoğlu'nun tutuklanmasını "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Erdoğan'a karşı yarışacağı seçim öncesinde tutuklandı" başlığıyla verdi.

BBC'nin haberinde, "İmamoğlu, Erdoğan'ın en zorlu siyasi rakiplerinden biri olarak görülüyor. Pazar günü yapılacak olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçiminde yarışan tek kişi" denildi.

Haberde, "Muhalefet figürleri tutuklamaların siyasi amaçlı olduğunu söylüyor. Ancak Adalet Bakanlığı, Erdoğan'ı tutuklamalarla ilişkilendirenleri eleştirdi ve yargı bağımsızlığı konusunda ısrar etti" ifadelerine yer verildi.

REUTERS: İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İngiliz haber ajansı Reuters ise "Türk mahkemesi, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı" başlığıyla tutuklama kararını gördü.

Haberde, "Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi olan İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesi kararı, ana muhalefet partisi, Avrupalı liderler ve on binlerce protestocunun İmamoğlu'na yönelik eylemleri siyasi ve antidemokratik olarak eleştirmesinin ardından geldi" denildi.

CNN: İMAMOĞLU HAPSE ATILDI

CNN ise tutuklama haberini "Türkiye genelinde protestocular toplanma yasağına meydan okurken İstanbul Belediye Başkanı hapse atıldı" başlığıyla gördü.

Haberde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terörle bağlantılı olduğu iddialarıyla gözaltına alınmasına karşı ülke çapında kitlesel protestolar düzenlenirken, Türk mahkemesi pazar günü İmamoğlu'nun yargılanıncaya kadar hapiste tutulmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Fransız Le Mond ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi" başlığını attı.

Haberde İmamoğlu "Erdoğan'ın en büyük rakibi" olarak nitelendirdi. Haberde ayrıca İmamoğlu'nun tutuklama kararı sonrası yaptığı açıklamaya da yer verildi.