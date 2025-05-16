Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı

Yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun rutin 'tutukluluk incelemesi' yapıldı.

Mahkeme, İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökce diğer 28 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yanı sıra Fatih Keleş, Buğra Gökce, Serdar Haydanlı, Ali Nuhoğlu gibi isimlerin de yer aldığı şüpheliler hakkında, aylık tutukluluk durumu gözden geçirildi.

İmamoğlu, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla yapılacak duruşmaya katılmamak için dilekçe verdi. Diğer tutuklular ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlanarak tahliye talebinde bulundu.

Sulh Ceza Hakimliği, 'şüphelilere isnat edilen suçların ağırlığı', 'delillere müdahale edilme ihtimali ve tanıklar ya da mağdurlar üzerinde baskı yapılabileceği' gibi gerekçelerle tutukluluğun devamına hükmetti.