Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürerken sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşım yapıyordu.

Şu anda İmamoğlu'nun hesabına erişilemiyor. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İMAMOĞLU'NUN HESABININ KAPATILMASINA TEPKİ YAĞIYOR

İmamoğlu'nun hesabının saat 02.00 sularında engellenmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları karara tepki gösterirken CHP'li vekillerden de açıklamalar geldi.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz!" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir.



X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz! — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 7, 2025

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler.

Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi.

Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur.

Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu.

Yazıklar olsun! — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) May 7, 2025

EN SON "DİPLOMANI AL DA GEL" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu. İmamoğlu'nun hesabından "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerine yer verilmişti. İmamoğlu'nun hesabına girilmek istendiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşılıyor.