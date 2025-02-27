Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı üniversitenin kurucu rektörü konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı göndererek İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili hukuki sorunlar doğmaması için belgelerin bir an önce gönderilmesini istedi.

Başsavcılık yazısında 1990 yılında sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığı belirtildi. Yazıda, University College Northern Cyprus (UCNC) üzerinden yapılan yatay geçiş işlemlerinin YÖK kararlarına uygun olmadığı savunuldu.

"YÖK BU DİPLOMALARI YILLARCA ONAYLADI"

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da konuya dair açıklamalarda bulundu. Bugün Kıbrıs'tan Ayşemden Akın'ın haberine göre, üniversitenin sahibi Demokrat Parti milletvekili Serhat Akpınar şunları aktardı:

"GAÜ olarak konuşacak olursam Ekrem Bey Kıbrıs’ta okumuş daha sonra bizden ayrılmıştır. Bizimle ilgili olan kısım ‘o dönem GAÜ tanınmıyordu’ ibaresidir. Bu tamamen yanlıştır. Southesten University Amerika’da akredite, YÖK bu diplomaları yıllarca onayladı, yüzlerce öğrenci var eğitimlerini almış olan. Onlarca farklı üniversitelere geçiş yapmış olan. TC Lefkoşa Büyükelçiliği KKTC’de okuyan öğrencilerin askerlikleri için onay belgesi veriyordu. Eğer tanınmamış olsaydı bu işlemleri yapamaz durumda olmaları gerekiyordu. Ekrem Bey’in yatay geçişi yasaldır."