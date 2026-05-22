Ekrem İmamoğlu'nun yengesinin cenazesine katılma talebi hakkında karar
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Asiye İnan cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru reddedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin tuutklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Asiye İnan 86 yaşında hayatını kaybetti.
İmamoğlu, hayatını kaybeden yengesinin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
Bakanlık, İmamoğlu'nun başvurusunu reddetti. İnan için Beylikdüzü'nde cenaze namazının kılınacağı ifade edildi.