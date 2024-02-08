Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu. İmamoğlu'nun şarkısını danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız." notuyla paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimleri için yapacağı kampanyada yeni şarkısıyla meydanlara çıkmaya hazırlanıyor.
'İstanbul'a hizmette tam yol ileri' sloganıyla yola çıkan İmamoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı yeni seçim şarkısının klibini danışmanı Murat Ongun paylaştı.
Ongun sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımına, "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız" notunu düştü.
Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız. pic.twitter.com/vEhOp8z94K— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 7, 2024
İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısının sözleri şu şekilde:
"İstanbul'a yakıştı Trabzon'un evladı
Çok lafının eridir, dediklerini yaptı
Memleketini seven, maneviyatı bilen
Allah korusun onu ana duası ile
Fatih Sultan Mehmet'ten İstanbul emanettir
Atatürk'ün izinde yürüyen bir evlattır
Yüzüncü yılı geçtik, yaşasın Cumhuriyet!
Ne büyük tarihi var, bu millet büyük millet
İstanbul'da hep alır İmamoğlu oyları
Başkan bize söyledi: Ula tam yol ileri!
Bir kerelik seçimi iki defa kazandı
Bu kadar haksızlığa Ekrem iyi dayandı
İftiralar attılar, çalışmıyor dediler
Aynı anda 10 metro acaba nerede gördüler?
18 tane saydım, yeni yeni meydanlar
Allah'ım razı olsun hep gerekliydi bunlar
Yeşil yeşil alanlar, parklarda hep çocuklar
İmamoğlu'nu sever bütün İstanbullular
Unutmadı kimseyi, hele öğrencileri
Yeni yurtlar yaptırdı, sevindirdi gençleri
Adam gibi adamsın, yolların açık olsun
Yine seçeceğiz seni, İstanbul'a başkansın
İstanbul'da hep alır İmamoğlu oyları
Başkan bize söyledi: Ula tam yol ileri!
İstanbul'da hep alır İmamoğlu oyları
Başkan bize söyledi: Ula tam yol ileri!"