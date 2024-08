Ekrem İmamoğlu: "Olimpiyatlar için İstanbul hazır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Fransa'nın başkenti Paris'te dün açılışı yapılan İstanbul Evi'nde gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, "Olimpiyatlar için İstanbul hazır. Olimpiyatlara İstanbul'da ev sahipliği için 2036'da aday olma kararlığını gösterdik. Sizlerin sayesinde bu çok güzel bir noktaya evrildi" dedi.

İmamoğlu, "2027’de biz İstanbul olarak Avrupa Oyunları’nın ev sahibiyiz. Bunun için ne hazır olduğumuzu komiteye göstermek istedik ve başardık. İstanbul başlı başına bir merkez. İki kıtayı birleştirme gücüne sahip İstanbul tüm dünyayı birleştirir. Olimpiyatın halkalarını Boğaz Köprüsü’nde görmek istiyoruz" diye konuştu.

"8-9 YIL KALA, OLİMPİYATLARIN EV SAHİBİNİN BELİRLENİYOR"

İmamoğlu burada yaptığı konuşmanın ardından ANKA Haber Ajansı'na da açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un 2036 olimpiyatları için yarıştığı süreçte bütçe harcamalarına ilişkin soruya İmamoğlu, "Bu şu anda belirlenmiş bir durum değil çünkü bu topluca bir karar verilmesi gereken bir husus. Biz attığımız her adımı, yaptığımız her işi konuşarak, danışarak, yazışarak yapıyoruz" dedi. Yaptıkları her aşamadan Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere devletin her kurumunun bilgisi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Kaldı ki burada Olimpiyat Komitesi Başkanlığı ile birlikte ev sahibiydik. Birlikte bu süreci yönettik" diye konuştu.

Yapılan tüm hesaplamaların ve bütçenin kamuoyuyla paylaşılacağını belirten İmamoğlu, "Birlikte olma pozisyonunda sağladığımız da bu dediğiniz hesaplar, dediğiniz süreçler, yapılacaktır. Kamuoyunla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır" dedi.

İstanbul’un ''kısa listeye'' alınma zamanına ilişkin bir soruya İmamoğlu, "2027’de olabilir, 2028 de olabilir. Yani 2029 zayıf bir ihtimal çünkü çok yakın zamana kalınması istenmiyor. Olimpiyatlara 8-9 yıl kala olimpiyatların ev sahibinin belirlenmesi, olimpiyatların teamülünde var" yanıtını verdi.

''ASIL ÖNEMLİ OLAN OLİMPİYATLARIN İSTANBUL’DA OLMA MESELESİ"

''Peki Ekrem İmamoğlu, o tarihte nerede olacak'' sorusuna İmamoğlu, "Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Onun mücadelesini veriyoruz. Mesele, onun çok daha ötesinde, Ekrem İmamoğlu’nun nerede olacağından daha önemli olimpiyatların İstanbul’da olma meselesi'' karşılığını verdi.

"HALKALARI BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NÜN ÜZERİNDE GÖRMEK HAYAL DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise törende yaptığı konuşamada "Buradan çok şey öğrenerek Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'nin tanıtımı için olimpiyat için bu kez çok büyük bir ciddiyetle büyük emek ve gayret var. Bunun için özel olarak Ekrem Başkan'a teşekkür ediyorum. İlk olimpiyata talibiz. O halkaları Boğaz Köprüsü'nün üzerinde görmek, Kız Kulesi'nin üzerinde Olimpiyat Ateşi'ni görmek uzak bir hayal değil" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ YASAKLARI HAK ETMİYOR"

Özel, şunları söyledi:

"Anketlerde hoşuma gitmeyen şeylerden biri 100 gençten 70'inin yurt dışına çıkmak için hayal kurmasıdır. Türkiye'nin gençleri, festival ve sosyal medya yasaklarını hak etmiyor.

Geçmişte atılan 6 sefer bir işe yaramadı. Biz Atatürk'ün partisi olarak iktidarda olduğumuz 10 yıl boyunca 1 sıfırı fiyatlardan atacağız. Alım gücümüz 10 kat daha fazla olacak.

Bütün dünyayı İstanbul'a bekliyoruz. Ayıptır söylemesi bizimkinin içinden deniz geçiyor. İçindeki insan sevgisinin deniz kadar fazla olduğu Türk insanının misafirperverliğini yeniden keşfedin. Türkiye kimsenin sınırlayacağı bir ülke değildir.

Türkiye özgür ve çağdaş bir ülkedir. Türkiye'nin çağdaş dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğunu tekrardan sağlayacağız."

"BİZ BURAYA GEZMEYE GELMEDİK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Biz buraya gezmeye gelmedik. Ben belediye başkanlarımıza ilk 10 günden sonra ziyaretçi almayın diyordum. Bir 6 ay sonra da yurt dışını görün diyordum. Keçiören Belediye Başkanı'mızı gördüm, hep şehre bakıyorlar, notlar alıyorlar" diye konuştu.