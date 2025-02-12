Ekrem İmamoğlu ön seçimi destekledi, "Aday mısınız?" sorusunu yanıtladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürüyor.

CHP'de geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aday belirlemenin erken olduğu yönündeki görüşünü tekrarlarken ön seçime karşı olmadığını ancak tek kriter haline getirilmemesi gerektiğini söylemişti.

Ardından CHP Lideri Özgür Özel, dün (11 Şubat) partisinin grup toplantısında ön seçimin 23 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Mansur Yavaş’ın tavrı tam olarak nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ön seçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirdi ama partinin alacağı karara ve oluşacak iradeye saygı duyacağını belirtti. Memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğini ifade etti. Çok olumlu ve verimli bir gün yaşadık. Kaygılarını ve erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim."

İMAMOĞLU ADAY OLACAK MI?

Yavaş’ın adaylık konusundaki tutumuna ilişkin, "Peki ‘Her halükarda adayım’ gibi bir cümle kullandı mı?” sorusuna ise İmamoğlu, "Hayır, hiç öyle bir şey telaffuz edilmedi" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan, CHP’de tek bir aday olup olmayacağı yönündeki soruya ise İmamoğlu şu cevabı verdi: "Tabii tabii. Her koşulda CHP’nin adayı kimliği nettir."

ERKEN ÖN SEÇİM ELEŞTİRİLERİNE YANIT

İmamoğlu, "Adaysınız değil mi?" şeklindeki soruya ise, "Ön seçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Hayırlısı olsun" diye yanıt verdi. Ayrıca İmamoğlu, yakın bir zamanda açıklama yapacağını söyledi.

Ön seçimin erken yapıldığı eleştirisine karşı çıkarak, şöyle dedi:

"Zamanı iyi kullanma, işbirliğini en üst seviyede tutma, başta kendi parti üyelerinin, sonra bütün partililerinin, daha sonra sürece muhalif bakan herkesin desteğini alma becerisi ve çalışma ortamının zamana ihtiyacı var."