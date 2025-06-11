Ekrem İmamoğlu: Özellikle kadın tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde tutulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklananların maruz kaldığı sistematik baskı ve işkencelere ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, açıklamasında özellikle kadın tutukluların hedef alındığına dikkat çekildi. Kadınların ailelerinden uzak cezaevlerine gönderildiğini, kelepçeli halde saatlerce aç susuz taşındıklarını, 1 metrekarelik hücrelerde bekletildiklerini ve sağlıksız koşullarda tutulduklarını vurguladı.

Bu uygulamaların bilinçli bir planın parçası olduğu belirten İmamoğlu, “Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok. Herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle 'iftiracı' yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar” dedi.

"ÇOCUKLARIN AHI, SESİNİ ÇIKARMAYAN HERKESİN BOYNUNA"

Topluma da seslenen İmamoğlu, “Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur.



Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor.



Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor.… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 11, 2025

İPEK ELİF ATAYMAN'IN YAŞADIKLARI GÜNDEME GELMİŞTİ

İBB operasyonlarında tutuklanan Medya A.Ş eski Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman'ın maruz bırakıldığı kötü muamele son günlerde kamuoyunun gündemine gelmişti. Atayman, uğradığı kötü muameleyi “Afyon işkencesi” başlığıyla kaleme almış ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrı yapmıştı.

Atayman, “‘Bir parça ekmekle, 7,5 saat bileklerim kelepçeli hâlde, bir metrekarelik zırhlı bir kabinin içinde Afyon’a sevk edildim. Bileklerim kelepçeden mor. Yerde yatıyorum... Tutuklular devletimize emanettir’ diyordunuz; böyle mi sahip çıkılıyor? Bu fiziki ve psikolojik şiddete, bu işkenceye son verin” ifadelerini kullanmıştı.