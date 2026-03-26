Ekrem İmamoğlu paylaştı: Şair Sunay Akın, "19 Mart'tan Bugüne" serisine konuk oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Youtube kanalında yayımlanan "19 Mart'tan Bugüne" başlıklı seriye Şair Sunay Akın konuk oldu. Akın, "Ekrem'i yok etmek yerine Ekrem'i çoğaltmalıyız. Bunu hepimiz yapmalıyız. Bu bir parti meselesi değil, bu bağımsızlık ve demokrasi meselesidir" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından "Sunay Akın, o güzel anlatımıyla hem nasıl tanıştığımızı hem de 19 Mart Darbesi’nin bir yılını değerlendiriyor. Ağzına sağlık Sunay Abi!" ifadeleriyle videoyu paylaştı.

Paylaşılan videoda, cezaevindeki İmamoğlu'na üstüne "Canım Kardeşim Ekrem İmamoğlu, Silivri'de Şair Sunay Akın Sokağı var. Adımı taşıyan sokak Silivri'de. Tez zamanda senin ve arkadaşlarının özgürlüğüne kavuşmanız için çabalıyor, yazıyor, anlatıyorum. Özgürlüğe kavuştuğun gün, bu kağıt gemiyi Şair Sunay Akın Sokağı’ndan geçerek denize bırak kardeşim. Çünkü sokağın ucu denize çıkıyor" yazdığı bir kağıttan gemi gönderdiğinin aktaran Sunay Akın, İmamoğlu ile tanışma sürecini anlattı.

Akın, İmamoğlu'nun siyasette kullandığı dilin kutuplaştırıcı olmaktan uzak, onarıcı ve yapıcı bir nitelik taşıdığını vurgulayarak bu yaklaşımın toplumsal birliktelik açısından kritik bir işlev gördüğünü ifade etti.

19 Mart 2025’te başlayan süreçten itibaren yaşananlara dair değerlendirmelerde bulunan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun gücünün yerini gücün hukukunun aldığı tarih 19 Mart değil, bir öncesidir: 18 Mart. Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Tarih 18 Mart. Ben kendimi bildim bileli ülkemizde milli duygulardan söz eden, şehitlere saygı duyan insanlar yönetiyor. Başka gün bulamadılar mı? Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği ve bütün Türkiye'de bu olayın konuşulduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüydü. Çanakkale 1915 yılından beri ilk defa bu topraklarda unutturuldu. Başka bir gün bulamadınız mı? O güzel insanları, ülkelerinin bağımsızlığı için canını veren o güzel insanları konuşmak varken adaleti çiğneyerek bir insana, Ekrem İmamoğlu dahil 20'den fazla güzel insana bu adaletsizliğin konuşulacağı bir olayı başka güne koyamadınız mı? Akıllarına bile gelmedi, biliyor musunuz? Niye, çünkü kalpte olmayan akılda olmaz kardeşim. Kalbinde senin vatan sevgisi yoksa, Çanakkale yoksa, Kurtuluş Savaşı yoksa, millet sevgisi yoksa, bağımsızlık, özgürlük yoksa, emperyalizme karşı duruş yoksa aklına gelmez."

"EKREM'İ HİÇBİR ŞEY VAZGEÇİREMEZ"

"Ekrem’i hiçbir şey vazgeçiremez çünkü vatan sevgisi ve insan sevgisi çok güçlü bir insan" diyen Akın, İmamoğlu'nun sanata olan ilgisinden bahsettikten sonra konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekrem'i yok etmek yerine Ekrem'i çoğaltmalıyız. Bunu hepimiz yapmalıyız. Bu bir parti meselesi değil, bu bağımsızlık meselesidir. Bu demokrasi sorunudur. Bu adalet meselesidir. Bu bir arada yaşama kültürünün sorunudur aslında. Bütün yaşadığımız ve çıkacağımıza emin olduğum bu karanlığı hep bu duyguyla adımlıyorum."

Akın, daha sonra İmamoğlu’nun kendisine yazmış olduğu mektubu okudu.